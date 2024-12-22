رئيس لجنة التعليم بالشيوخ يدعو لتأجيل قانون المسئولية الطبية

كتب- نشأت علي:

أعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، عن تخوفاته من إقرار وتطبيق قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على أرض الواقع في الوقت الحالي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأشار إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمي الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأي مضاعفات في مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذي يستحق التأني في الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنين.

ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون في الوقت الحالي.

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