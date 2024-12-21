الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد محمد صلاح للتعزية في وفاة السيدة هدى نجيب سالم.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد محمد البتانوني للتعزية في وفاة الدكتور أمير إمام ناصف.

وأبلغ الموفدان خالص عزاء ومواساة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسرة الراحلين.

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