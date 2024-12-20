أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا

حول التسرب من التعليم.. "الأوقاف": إطلاق 10 قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء الذي يبدأ غدًا السبت أول أيامه، فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر حوالي 89 يوماً، وتتوافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أبرز 3 ظواهر جوية مسيطرة غدًا كالتالي:-

- الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحرين فقالت الهيئة أن حالة البحر المتوسط يكون معتدلًا ومضطربًا، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

اقرأ أيضا:

إنهاء خدمة 14 قيادة.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات

الاقتصادية والخمس نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025

تصل لـ"رعدية".. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة



