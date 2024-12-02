إعادة منظومة القيم.. المفتي يكشف مهام دار الإفتاء خلال الفترة المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن رؤية دار الإفتاء المصرية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

وأضاف في أول لقاء له منذ توليه منصبه مع محرري الشئون الدينية، الاثنين، بمقر دار الإفتاء، أن الدار ستعمل على إعادة منظومة القيم الأخلاقية باعتبار أن أبرز مشكلة يعاني منها العالم هي الأزمة الأخلاقية، التي بضبطها ينضبط كل شيء.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه سيتم العمل على إعادة الوعي الصحيح والبناء العلمي الصحيح بما يلبي الواقع ويتوافق مع تطلعات الإنسان، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية بها ما يلبي كل ذلك.

ونوه مفتي الجمهورية، إلى أنه سيتم التوسع في الفضاء الإلكتروني بما لدى الدار من وسائل وإمكانيات، باعتباره يمثل اللغة السلسة البسيطة، فضلا عن عقد شراكات مع مؤسسات داخلية وخارجية "دينية وتعليمية واجتماعية.

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