خبير يكشف مفاجأة بشأن فتح بوابات المفيض العلوي لسد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن آخر التطورات المتعلقة بشأن تشغيل توربينات سد النهضة الإثيوبي.

وقال "شراقي"، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "توقفت التوربينات حوالى 100 يومًا بعد اكتمال التخزين الخامس، ثم عادت للعمل منذ أيام حتى تعثرت كالعادة مما اضطر إثيوبيا إلى إعادة فتح البوابة الوسطى من المفيض العلوي ذو البوابات الست، بمعدل تدفق حوالي 50 مليون م٣ يوميا".

وأشار "شراقي"، إلى أن المياه المتدفقة هى نفس كمية الإيراد اليومى عند سد النهضة، موضحًا أن مخزون سد النهضة مازال ثابتا عند منسوب 538 متر فوق سطح البحر بإجمالى 60 مليار م3 منذ 5 سبتمبر الماضى.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة

الرئيس السيسي ينتقد انتهاكات إسرائيل في غزة: ما حدث تجاوز كل الحدود

الرئيس السيسي: إسرائيل انتهكت سيادة سوريا بالاستيلاء على أراضيها

الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة: برودة شديدة تصل للصقيع.. وأمطار

"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات