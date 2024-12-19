أمين الفتوى يضع روشتة للتخلص من الهم والغم: كلمة سحرية تفتح أبواب الفرج

كـتب- علي شبل:

قدم الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عدة نصائح بمثابة روشتة تعين الإنسان على التخلص من الهم والحزن، لافتا إلى أن هناك عدة أسباب ووسائل يمكن للإنسان أن يتبعها للتخفيف من الهموم والغم.

قال شلبي، إن أهم هذه الوسائل التي تعين على التخلص من الهم والغم هو الدعاء، كاشفا عن كلمة سحرية بمثابة الخطوة الأولى للتخلص من تلك الإحباطات، وهي الصبر.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، الأربعاء: "من الممكن أن يبدأ الإنسان بالأسباب الشرعية التي أوصانا بها الإسلام، مثل قراءة آية الكرسي، وسورة الفاتحة، والمعوذتين، وسورة الإخلاص، وأيضًا سور أخرى مثل ياسين، الملك، والواقعة، ثم بعد ذلك يلجأ إلى الدعاء".

وأوضح: "الدعاء يجب أن يكون بقلبك قبل لسانك، ويجب أن تدعو الله بما تشعر به من داخل قلبك، وليس مجرد كلمات تحفظها وترددها، على سبيل المثال، صيغة دعاء سيدنا يونس "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، فهي واحدة من الصيغ التي يمكن أن يدعو بها الإنسان من قلبه".

وشدد أمين الفتوى على أهمية الاستغفار، قائلًا: "كثرة الاستغفار تعتبر من الأسباب التي تزيل الهم والكرب، وتجلب الرزق، وتحسن الحال، ولا يشترط اتباع صيغة معينة في الدعاء، بل المهم هو أن يدعو الإنسان بما يشعر به من قلبه، وأن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم".

وختم شلبي ملخصا نصيحته في ثلاث خطوات:

-الصبر، فهو الكلمة السحرية التي تفتح أبواب الفرج.

- الدعاء مع الصبر.

- الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أهم الأسباب التي يفتح الله بها أبواب الرحمة والفرج.

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