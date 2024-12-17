مدير الشركة المصنعة للأنسولين: توفير الإنتاج للسوق المحلي.. والفائض للتصدير

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور إبرام وجيه، مدير عام شركة إيفا فارما بمصر المصنعة للأنسولين، إن الجميع يعمل داخل الدولة على توطين صناعة الدواء، من أجل توفيرها لكل المواطنين.

وأضاف وجيه، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تمكنت من تحقيق طفرة في مشروع التوطين، خاصة الأدوية الحرجة وأدوية الأمراض المزمنة، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تطوير وتعميق صناعة الدواء، خاصة الأدوية المستوردة من الخارج.

وأوضح أن مصر من الدول الرائدة في تصنيع الدواء بمعايير جودة مميزة، حيث إننا ننتج 61% من احتياجاتنا الدوائية، وخلال الفترة المقبلة سيتم توقيع مشروعات مع شركات كبرى وعالمية لتوطين صناعة أدوية الأورام.

وبشأن إنتاج الأنسولين، أكد أن مصر بها 20 مليون مريض بمرض السكري سواء النوع الأول أو الثاني، وهذا الرقم كبير جدًا ويزداد عالميًا، لذلك نحاول سد هذه الفجوة وإتاحة أدوية الأنسولين في كل الصيدليات.

وأشار إلى أن الدولة قامت بإنشاء مصنع عملاق بطاقة إنتاجية إلى تصل 100 مليون قارورة و50 مليون خرطوشة سنويًا، حتى يمكن توفير الدواء في مصر للمرضى، والفائض سيتم تصديره للخارج في دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

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