مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الجديد من حيث المبدأ.

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

وأضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى 7 أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعاني منها القانون الحالي.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، في مقدمتها الحبس الاحتياطي والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات في القانون الحالي.

وأضاف قرقر، مشروع القانون يعالج كافة الأمور التى شابت القانون الحالي، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصري، معلنا موافقته على مشروع القانون.

أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن حرية المواطن هى من أهم الأمور التى لا مساس بها.

واستشهد حسين، بما جاء بمشروع القانون من امتيازات في ملف الحبس الاحتياطي ومدد الحبس التى تم معالجتها بحرفية، إلى جانب ملف تشابه الأسماء الذي كان يعاني منه الكثير من المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يراعي العديد من الأمور الإنسانية وحقوق المواطنين.

وأعلن هشام حسين، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

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