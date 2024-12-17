كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الثلاثاء 17-12-2024، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الثلاثاء 17-12-2024، تتكون فيه الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، إذ جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالآتي:

- القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 21.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 22.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21.

- الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 21.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 20.

- العريش الصغرى 11 والعظمى 23.

- الطور الصغرى 12 والعظمى 22.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20.

- مطروح الصغرى 12 والعظمى 20.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26.

- مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 25.

- شلاتين الصغرى 20 والعظمى 26.

- حلايب الصغرى 19 والعظمى 25.

- الفيوم الصغرى 07 والعظمى 22.

- بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 22.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 23.

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 23.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24.

- قنا الصغرى 11 والعظمى 25.

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25.

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 26.

-الوادي الجديد الصغرى 09 والعظمى 25.