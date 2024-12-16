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أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

11:05 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الأمطار والشبورة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة جاءت كالتالي:

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أمطار شبورة رياح الأرصاد الجوية درجات الحرارة أحوال الطقس
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