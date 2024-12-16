محمود المملوك: أدركنا تحديات الصحافة الرقمية منذ 4 سنوات فأطلقنا تجربة الذكاء الاصطناعي

كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقع "القاهرة 24" الإخباري، إن الموقع فطن لتحديات الصحافة الرقمية منذ 4 سنوات؛ لذلك تم إطلاق تجربة في الذكاء الاصطناعي بهدف صناعة الأخبار، الأمر الذي يساعد على تفريغ الصحفيين لصناعة القصص الصحفية.

وأضاف المملوك: تجربة تأسيس "القاهرة 24" قائمة على "الخبر الصحفي"؛ وكانت محدودة العدد، والتجربة أثبتت خلال 6 أشهر نجاحها؛ بل وأصبحت مصدرًا لوسائل الإعلام العالمية، مثل "واشنطن بوست"، متابعًا: الخبر يعظم الاستثمار، والأخبار المهمة تجلب المُعلن؛ لذلك فهناك قسم كامل في "القاهرة 24" لإدارة ملف الاستثمار.

وأشاد المملوك بالكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة "الأهرام"، قائلًا: عمل طفرة في تعظيم موارد "الأهرام".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس تحرير "القاهرة 24" بجلسة تأثير التحول الرقمي على الصحافة التقليدية ودور الإعلاميين في مواجهة تحديات العصر الرقمي، مع التركيز على تطوير المحتوى وتعزيز التفاعل مع الجمهور، اليوم الإثنين، والتي تعد ضمن جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

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