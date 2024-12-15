وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "نيبو للذهب 2024"

كتب- محمد سامي:

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق اليوم الأحد؛ فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "نيبو 2024" للذهب والمجوهرات بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات والذي يستمر حتى 17 ديسمبر الحالي لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة .

يشارك في المعرض 5 دول هي (تركيا والإمارات وإيطاليا والهند والصين )، وهذه الدول شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية فى صناعة وتجارة الذهب، وتعتبر مركزا دوليا لهذه التجارة ،

وبلغ عدد الشركات المشاركة في المعرض هذا العام أكثر من 80 شركة منهم 40 شركة أجنبية على الأقل تمثل الدول الخمس المشاركة بخلاف 40 شركة مصرية ، وتواجد الشركات العالمية في المعرض يساعد الشركات المصرية في عقد صفقات تجارية للترويج لمنتجاتها خاصة الفرعونية التي تسعى أن تكون ذات صبغة دولية مما يعزز عمليات التصدير ويضيف لهذه الصناعة ويعمل على توسيع هذه الصناعة لتكون جزء مهم فى عمليات الصادرات المصرية.

كما يتواجد بالمعرض وفد دولي من صناع الذهب والمجوهرات مكون من 166 شخصا ، سيكونوا متواجدين من أجل عقد صفقات مع الشركات العارضة وتبادل ما هو جديد فى هذه الصناعة .

حضر الافتتاح محمد أبو العينين عضو مجلس النواب وهاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ورئيس معرض "نيبو 2024" للذهب والمجوهرات ورؤساء الشركات الأجنبية والمصرية.

ويضم المعرض على هامش فعالياته على مدار يومين عدة جلسات وورش عمل بهدف مناقشة بعض القضايا الهامة في صناعة الذهب والمجوهرات وورش العمل والتدريب العاملين بالقطاع لتنمية مهارات التسويق والمبيعات واستخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال، وكذلك ورش تدريب من خبراء دوليين في مجال الألماس وصناعة الماركات التجارية لكافة العاملين في محال الذهب والمجوهرات، حيث تحرص الشعبة باتحاد الغرف التجارية والشركة المنظمة للمعرض فيجن فيرز على تقديم كل ما يخص تطوير صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات من خلال معرض نبيو الذي يعد الأول من نوعه في قارة إفريقيا والذي حقق نجاحات متتالية على مدى دوراته السابقة ليستمر في تقديم كل ما هو جديد للصناع والتجار وجميع العاملين بالمجال.