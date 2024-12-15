صرف رواتب معلمي الحصة بالمرحلة الثانوية.. تفاصيل خطاب "التعليم" العاجل

كتب- أحمد الجندي:

وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا عاجلًا إلى المديريات التعليمية بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة المستعان بهم للعمل في المرحلة الثانوية، الصفَّين الأول والثاني الثانوي؛ لسد العجز بالمعلمين، بعد رفض مراقبي المالية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الصرف.

وأوضحت الوزارة، في خطابها، بعد العرض على محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا مانع من صرف المستحقات المالية للمستعان بهم بالحصة لمعلمي المرحلة الثانوية، الصفَّين الأول والثاني الثانوي بالمديريات التعليمية، حرصًا على استقرار العملية التعليمية، وسدًا للعجز بالمعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أًصدرت خطابًا أكدت من خلاله أنه تمت الموافقة على الاستعانة بـ50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم على مستوى كل المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، على أن يتم التعاقد مع معلمي الحصة الواحدة بمرحلة التعليم الأساسي، بقيمة مالية 50 جنيهًا بالحصة الواحدة، على أن يتم تقديم عدد 20 حصة أسبوعيًّا، بحد أقصى.

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