رئيس "جنوب الدلتا للكهرباء" يتفقد فرع سرس الليان بالمنوفية لمتابعة الأداء والانتظام

كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، فرع كهرباء سرس الليان ولوحة كهرباء سرس الليان ١و ٢، ومخزن مهمات منوف وفرع الكهرباء ولوحة الحميات التابعة لقطاع المنوفية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لرؤساء شركات الكهرباء، بمتابعة سير العمل داخل قطاعات إدارات الشركات، وفي إطار برنامج دوري لزيارة جميع فروع الشركة بصفة دورية بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية؛ لمتابعة الأداء ومدى الانتظام في أداء العمل، مؤكدًا أهمية الالتزام بحسن التعامل مع الجمهور وسرعة إنهاء الخدمات، مما يؤكد حرص قيادات الشركة على متابعة أنشطة الشركة.

وحرص رئيس الشركة على تفقد وزيارة العديد من مواقع العمل؛ في مقدمتها خدمة العملاء من خلال تفقد العمل بصالة خدمة العملاء ومدى انتظام وسهولة التعامل مع الجمهور والالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها الشركة القابضة لراحة عملاء الفرع، وتمت مراجعة قياسات الكاميرا الحرارية، مؤكدًا أهمية المرور والصيانة ودور الكاميرا الحرارية في المحافظة على مهمات الشبكة.

وتضمنت الزيارة التي استغرقت عدة ساعات:

- استعراض خدمات المنصة، وكذلك الاطلاع على الطلبات المتوقفة على المعاينات والتي لم يتم سداد قيمة المقايسة ولم تنفذ، بالإضافة

إلى الطلبات المتوقفة على العميل، مع تأكيد جودة البيانات، ومدى الالتزام في تسجيل بيانات العملاء بمنتهى الدقة، ومدى الالتزام بخطة الصيانة لمكونات شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض، ومراجعة تقارير المسح الحراري لشبكات المتوسط والمنخفض، مع المرور الميداني على فرق الصيانة ومراجعة مدى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

وشدَّد رئيس الشركة على ضرورة المرور على مكونات الشبكات ومراجعة مدى جودة أعمال الصيانة، ومراجعة المشروعات الاستثمارية والمشروعات القومية، والاطمئنان على المخازن ومدى توافر المهمات، والالتزام بالتشوين بطريقة صحيحة والخردة والإجراءات المخزنية، مع تأكيد مراجعة نسب الفقد بالفرع وما تم اتخاذه من إجراءات لتقليل الفقد ومدى الالتزام بسرعة تركيب العدادات الجديدة، والإحلال، مع الوقوف على مشكلات المنظومة الإكترونية للتحصيل، وتأكيد مراجعة التسويات وتقارير المعمل المركزي؛ للمرور على القوى المحركة والمغلقات، خصوصًا التي عليها مديونيات، والمرور على العدادات التي لم تقم بالشحن، وسجل العدادات المعطلة وسجل عدادات الطوارئ، مع تأكيد استمرار تفعيل دور الضبطية القضائية.

وتم مناقشة اقتراح تطوير صالة خدمة العملاء بفرع سرس الليان، مع إنشاء مركز شحن بمخزن منوف بجوار الهنجر.

وأكد رئيس الشركة أهمية النظافة العامة للفروع والمرور على المقرات؛ لضمان توفير الراحة للعملاء.

ورافق رئيس الشركة خلال هذه الجولة المهندسة هدى ساتي رئيس قطاعات الشبكات والتحكم، والمحاسبة نسرين عبد السلام رئيس قطاعات الشؤون التجارية، والمحاسب عبد البصير شملة المستشار التجاري، والمحاسب علاء نصير مستشار رئيس مجلس الإدارة والمشرف على تطوير مراكز خدمة العملاء، والمهندس علي سرحان رئيس قطاع نظم المعلومات، والمهندس أيمن صدقي رئيس قطاع العدادات، والمهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفتيش.