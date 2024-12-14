20 صورة من حفل زفاف نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

احتفل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والإعلامي تامر أمين، بزفاف نجل الأول الكاتب والسيناريست شريف الليثي على الآنسة نور، كريمة الثاني.

شهد حفل الزفاف، حضور الفريق محمد زكي، مساعد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ومجموعة كبيرة من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية، وكبير ياوران رئيس الجمهورية والمحافظين، كما حضر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس مجلس الدولة، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ومفتي الديار المصرية.

وشمل الحضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض المحامين العامين بمكتب النائب العام، وبعض مساعدي وزير الداخلية، وأحمد عساف، وزير إعلام فلسطين، نائبًا عن الرئيس محمود عباس "أبومازن"، وسفير السعودية ونائبه، ونائب وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، ونائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالسعودية، ورئيس اتحاد وكالات أنباء الدول العربية والإسلامية، وكبار قيادات الشركة المتحدة، ونقيب الممثلين.

وأحيا الحفل نخبة من نجوم الغناء، من بينهم تامر حسني، ورامي صبري، وحمزة نمرة، ومصطفى قمر، وعلي الحجار.

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