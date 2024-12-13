"الطواب" يكشف لمصراوي أسباب رفضه عرض ياسين منصور في "شارك تانك"

كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس حازم الطواب، رئيس مبادرة ري نايل، عن أسباب رفضه عرض ياسين منصور في برنامج "شارك تانك".

لماذا رفض حازم الطواب عرض الشارك ياسين منصور؟

وقال "الطواب"، في تصريحات لمصراوي، إنه رفض العرض لأنه غير مناسب للشركة في الوقت الحالي، قائلًا:"كنت أحب المهندس الشارك ياسين منصور يكون معانا بالتأكيد وكان هيكون نقلة مُختلفة، ولكن رأينا أن العرض غير مناسب للشركة من ناحية الاستثمار وقدرتنا".

وأكد المهندس حازم الطواب، أنه يتوقع أن تُحقق ري نايل نجاحًا خلال السنوات القادمة، مضيفًا:"الشركة هتكون مليارية إن شاء الله".

والمهندس حازم الطواب، خريج كلية الهندسة جامعة زويل قسم الطاقة المتجددة والعمليات الحيوية، وصاحب مشروع "رينايل"، جذب الأنظار في الحلقات الأخيرة من برنامج "شارك تانك" الذي يعتبر فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم أمام لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم.

صاحب مبادرة ري نايل، طلب من "الشاركس" 15 مليون جنيه مقابل 10% من حصة الشركة لدعم المشروع الخاص بيه ورفض عرض ياسين منصور، الذي شمل 15 مليون جنيه مقابل حصة 30 % من الشركة دون المطالبة بالأرباح التي توقعها المهندس حازم خلال السنوات المقبلة، قائلًا:"هكون مرن معاك في حدود الـ10 % زيادة أو نقص حسب حاجة السوق بس لو الأرباح نزلت أكتر من كدا إما هزود الأسهم أو هطالب لفلوسي".

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