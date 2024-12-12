المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يحصل على شهادات الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

كتب- محمد سامي:

حصلت عدد من المنشآت الطبية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي على شهادات الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

بدأت مراسم تسليم الشهادات بكلمة اللواء طبيب إيهاب جمال الدين مهدي، مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، أكد فيها أن هدف المجمع هو تقديم خدمة طبية متميزة بمعايير عالمية وفقًا لرؤية علمية متطورة لتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة، مع الحرص على استكمال مسيرة التطوير والجودة في باقي المستشفيات والمراكز الطبية بالمجمع.

وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال كلمته، إلى أن حصول المنشآت الصحية العسكرية على اعتماد (GAHAR)، هو انعكاس حقيقي لقيم الالتزام بمعايير الجودة لتقديم خدمة طبية متطورة لكل المترددين على المجمع من العسكريين والمدنيين.

كما ألقى اللواء طبيب خالد شكري، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى المنشآت الطبية العسكرية لتضاهي كبرى المؤسسات الطبية عالميًا، مثمنًا التعاون البناء مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بما يحقق التطوير المستمر للقطاع الطبي داخل القوات المسلحة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم شهادات الاعتماد لمديري مستشفى الأورام وأمراض الدم ومركزي الأشعة التشخيصية والطب الطبيعي بالمجمع، تقديرًا لتميزهم واستيفائهم كل الشروط والمحددات اللازمة للحصول على شهادات الاعتماد.

اقرأ أيضًا:

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 5 ساعات في هذا التوقيت

شبورة مائية كثيفة صباحا.. توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد موافقة "محلية النواب".. ما اشتراطات تملك أراضي الدولة؟

سكن لكل المصريين 5.. طرح شقق 90 مترا بـ350 ألف جنيه بـ 9 محافظات