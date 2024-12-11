وزير الأوقاف يبحث تطوير الخدمات الطبية بمستشفى الدعاة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة؛ لبحث سبل تطوير الخدمات الطبية وتعزيز الأداء الإداري بالمستشفى، بحضور عدد من القيادات الطبية والإدارية، إذ تناول الاجتماع أبرز التحديات الحالية والخطط المستقبلية؛ لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من خدمات المستشفى.

استعرض الدكتور ياسر حسن الجهود الجارية لتطوير أقسام المستشفى، وتحديث الأجهزة الطبية في المعامل ووحدة المناظير وقسم العلاج الطبيعي، وأكد الوزير أهمية إدخال أحدث التقنيات؛ ضمانًا لتقديم خدمات طبية متميزة وفق المعايير العالمية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تحسين الأداء ومتابعة تنفيذ خطط التطوير.

كما عرض رئيس مجلس إدارة المستشفى مراحل تلقي المستفيدين الخدمات العلاجية داخل المستشفى، بدءًا من استقبالهم، مرورًا بتلقيهم العلاج، وحتى خروجهم من المستشفى؛ ووجه الوزير بضرورة تعزيز كفاءة الكوادر الطبية والإدارية عبر التدريب المستمر، مع توفير بيئة علاجية مريحة تضمن تقديم خدمات شاملة تلبي احتياجات المستفيدين.

كما استعرض الدكتور ياسر حسن خطط التطوير الجارية في مختلف الأقسام، موضحًا أن المستشفى تشهد مرحلة تحديث شاملة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، وأكد أن المستشفى يسعى إلى تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة تواكب التقدم العلمي، مع الاهتمام بالاحتياجات الصحية للمستفيدين بمستوى عالٍ من الدقة والاحترافية.

في ختام الاجتماع، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتطوير مستشفى الدعاة، ودعا إلى استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ خطط التطوير، مشددًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.

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