علاوة وترقيات.. قرارات جديدة لـ"الوطنية للإعلام" برئاسة المسلماني

كتب- محمد شاكر:

عقد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني اجتماعًا بحضور كافة الأعضاء، ووفقًا لأحكام القانون.

وبحسب بيان للهيئة، تم انتخاب خالد نوفل وكيلاً لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد المسلماني، أنه يعكف حاليًا على دراسة الملفات الإعلامية والمالية والإدارية، ومن الضروري أن تكون هناك مساحة من الوقت - وبالطبع ليست بالكبيرة - مشيرًا إلى أنه توجد مناقشات حول مختلف الأفكار ووجهات النظر لمعالجة بعض الملفات، وأنه جارٍ وضع تصور وخطة عمل لتحقيق كافة المستهدفات للنهوض بالعمل وتحقيق مصلحة العاملين.

وأكد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام على التكاتف والتعاون لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة وبذل كافة الجهود بما يحقق تعظيم الاستفادة من إمكانيات الهيئة والعمل على زيادة مواردها بما يعزز ويحقق تحسين بيئة العمل ومصلحة العاملين بالهيئة.

وفي رسالة طمأنة للعاملين بالهيئة وأيضًا الزملاء المحالين للمعاش، أكد المجلس برئاسة أحمد المسلماني بأنه سيكون هناك عمل متواصل وجاد بهذا الصدد.

وقرر المجلس في اجتماعه اليوم صرف علاوة خاصة لعام ٢٠٢٢ تضاف على المرتب الأساسي اعتبارًا من شهر يناير القادم، وتنفيذ ترقية الزملاء المستوفين المدد البينية وشروط الترقي حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤، على أن تحتسب أقدميتهم اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٤، والتنفيذ بحد أقصى خلال شهر.

كما تقرر صرف ثلاثة أشهر مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية للزملاء المحالين للمعاش وهي أشهر ٧ / ٨ / ٩ من عام ٢٠١٩.

كما تقرر صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش من ١ / ١٢ / ٢٠١٩ وحتى ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩، على أن يتم تسليم الشيكات يوم ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن قرار تشكيل مجلس الهيئة الوطنية للإعلام قد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 4 سنوات، برئاسة أحمد المسلماني وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم نوفل ممثلًا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا أحمد ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وريهام الديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة حشيش ممثلة لنقابة الإعلاميين، وسامي عبد السلام سعدون ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

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