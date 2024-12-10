رئيس الوزراء: نهدف إلى تحويل بورسعيد لمدينة صناعية رائدة

بورسعيد- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تهدف لتحويل مدينة بورسعيد إلى مدينة صناعية من الدرجة الأولى، مشددا على أهمية تسريع الخطى لتنفيذ المرحلة الجديدة من المشروعات الصناعية " الصغيرة والمتوسطة" في المنطقة الصناعية التي تمتد على 360 فدانًا.

وقال مدبولي - خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمدينة بورسعيد اليوم الثلاثاء، إلى أن نحو 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة تأتي من بورسعيد، معبرًا عن تفاؤله من خلال زياراته للمصانع التي تزرع الأمل، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير المنطقة الصناعية الجديدة لتكون جاهزة في العام المقبل، وبدء المصانع في العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن زيارته للمحافظة شهدت لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيث استمع خلالها إلى مطالبهم الخاصة بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى التوافق على العديد من الخطوات لتلبية احتياجات المواطنين ببورسعيد، وخاصة في مجالات الإسكان، والصناعة، والخدمات مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق التي تربط المحافظة بباقي أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن جولته شملت أيضا زيارة للمشروعات الكبرى التي ساهمت وتسهم الدولة فيها، فضلا عن تفقد عددًا من المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي بدأ تشغيلها في الأشهر الأربعة الماضية، معربا عن سعادته لرؤية مئات من شباب بورسعيد يعملون فيها، حيث تصدر هذه المصانع منتجاتها إلى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي.