نشرة التوك شو| طلب إحاطة لوزير الاتصالات وسحب دواء لعلاج الضغط من السوق

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خبير: تقسيم سوريا إلى ثلاث دويلات أمر لا مفر منه

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الوضع الحالي في سوريا يعاني من غياب أي نظام سياسي فعال، فضلاً عن عدم وجود جيش نظامي يدافع عن أراضيها.

وفي حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح العمدة أن المعارضة السورية بدأت في التفكك بعد سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى احتمالية انقسام سوريا إلى ثلاث دويلات مختلفة.

إبراهيم عيسى: فرحة الشعب السوري مجرد شو إعلامي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك حالة فرح لسقوط النظام السورى لأنه وحشي ومجرم ومستبد ولابد أن يفرح الجميع بسقوط ديكتاتور، منوهًا بأن من الطبيعي أن يكون هناك سعادة وفرحة من الغمة لحكم الأسد.

وأوضح "عيسى"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، أنه خلال هذه الفرحة لا يتم رصد أمام إلا خشيًا من المستقبل، مؤكدًا أن الفصائل السورية هي إخوان يتحدثون عن الخلافة والسيطرة على المسجد الأقصى ودخول مكة، موضحًا أنه لم يرى غير ملتحين في فرحة الشعب السوري المزعومة.

إبراهيم عيسى: الحديث عن ثورة سورية "هذيان وهجص"

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

خلال برنامجه "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، أشار عيسى إلى أن وصف الأحداث التي شهدتها سوريا عام 2011 بأنها ثورة هو نوع من "الهجص والهذيان"، موضحًا أن ما حدث كان انتفاضة شعبية وطنية ضد نظام ديكتاتوري وحشي، لكن سرعان ما تحولت تلك الانتفاضة إلى صراع ديني عسكري بين الفصائل الإرهابية، مما أدى إلى تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ استحوذت عليها جيوش القوى الكبرى.

هيئة الدواء توضح أسباب سحب دواء لعلاج الضغط من السوق

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن فرق التفتيش التابعة للهيئة تعمل على مدار الساعة في المحافظات لسحب عينات من المستحضرات المتداولة في السوق.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أوضح رجائي أن جميع الأدوية المتوفرة في السوق تخضع للمراقبة، سواء من خلال معامل الهيئة أو المفتشين المعتمدين.

برلماني ينتقد ارتفاع أسعار الانترنت: الخدمة سيئة.. وطلب إحاطة لوزير الاتصالات

كشف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شرح أسباب ارتفاع أسعار خدمات الانترنت والمكالمات الهاتفية بالرغم من سوء خدمات المحمول والإنترنت.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، "مش لاقيين أسباب لزيادة أسعار خدمات الانترنت، والمواطن غير قادر على تحمل قيمة الزيادة في أسعار الباقات".

هل تسقط الصلاة عن أصحاب الأعذار؟.. أمين الفتوى يُجيب

أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة لا تسقط عن المسلم مهما كانت ظروفه الصحية أو العذر الذي يعاني منه، مشيرًا إلى أن الإسلام رفق بأصحاب الأعذار مثل المصابين بالمرض أو السلس أو انفلات الريح.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "إذا كان الإنسان يعاني من مرض أو عذر يجعل من الصعب عليه أن يؤدي الصلاة كما يعتاد، فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة، ولا يجوز له أن يترك الصلاة."