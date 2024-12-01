وزير الطيران: لا صحة لبيع المطارات المصرية لجهات أجنبية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرًا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة الخفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية؛ من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص، لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدني؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.

وقال وزير الطيران المدني إن هناك دراسات تتم حاليًّا لتحديد المطارات التي سيتم طرحها أمام القطاع الخاص؛ تسعى لتقديم خدمة أفضل للمسافرين مع تحقيق ربحية، وهو ما يصب في صالح الدولة المصرية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في مختلف المطارات، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.

وأكد الوزير أن هذا ليس بالجديد على قطاع الطيران المدني؛ حيث سبق أن كان لنا عدة تجارب، والتي أثبتت نجاحها، ومنها على سبيل المثال النموذج الذي تم تطبيقه بمختلف أنواعه؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام الـ BOT، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتَي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.

وقال الحفني إن صناعة الطيران المدني لها ممارسات عالمية في هذا الشأن، وسوف تتم الاستعانة ببيت خبرة واستشاري عالمي لوضع الدراسات الأولية وتحديد المعايير المختلفة وتقييم أفضل الطروحات المناسبة.

وأكد الحفني أنه وزير للطيران المدني وليس وزيرًا لمصر للطيران، مضيفًا أن هناك فرقًا بين الدعم والحماية؛ حيث إنه لا توجد حماية لأية شركة، فهو مبدأ مرفوض؛ ولكننا ندعم كل الكيانات داخل منظومة الطيران المدني، بما فيها شركة مصر للطيران وإير كايرو وشركات الطيران الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الحماية والدعم؛ حيث إنه لا يتم وضع أي نوع من الحماية لمصر للطيران على حساب باقي الشركات كما يشيع البعض، وعلينا أن نوفر فرصًا للمواطن المصري، لتشجيعه على السفر، وأن نقدم له مجموعة من وسائل السفر، وعليه الاختيار من بينها.

وأوضح وزير الطيران المدني أن "مصر للطيران" هي إحدى أذرع الدولة، وتجدها دائمًا موجودة في أية أزمة، ولها العديد من الأدوار الوطنية الكبيرة في كل المواقف، ونتذكر على سبيل المثال "إجلاء المصريين من ليبيا" وما قامت به من دور وطني خلال جائحة كورونا؛ مؤكدًا تراجع خسائرها إلى ١٦ مليار جنيه وفقًا لنتائج العام المالي الأخير، مؤكدًا أن نمو الشركة أصبح الآن أكثر تطورًا وربحية، ويعد الدليل على ذلك هو تخفيض الخسائر، مضيفًا أن "مصر للطيران" ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لتعزيز إيرادات الشركة وتحقيق أعلى جودة مقدمة للركاب.