خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة: "تحت المياه ذهب ونحاس"

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن مفاجأة بشأن المنطقة الأرضية التي غطتها المياه خلف سد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي خلال تصريحاته لمصراوي إن الحيز الجغرافي الذي غطته مياه سد النهضة الإثيوبي يشمل كثير من المناطق الصخرية النادرة في بقاع الأرض والتي تحتوي على معادن ذهب و نحاس خالص بدرجات ممتازة.

وتابع شراقي: كان من الممكن أن تسعى الحكومة الإثيوبية لاستغلال تلك المناطق وإقامة مشروعات مناجم للذهب والنحاس وتصديره للعالم والذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على المستوى المعيشي للمواطن الإثيوبي، بدلا من إقامة سد النهضة الذي لم تحقق منه الحكومة أي مكتسبات سواء اقتصادية أو تنموية كما ادعت.

وأشار شراقي إلى أن منطقة سد النهضة شهدت خلال الـ40 يوما الماضيين ما يقرب من 12 زلزال على بعد 500 كيلو متر من السد الأمر الذي يؤكد أنها منطقة خطرة وغير قابلة لإقامة سدود.

وبسؤاله عن مدى الخطر الذي من الممكن أن يحدث حال انهيار السد قال شراقي حال إنهيار سد النهضة ستكون كارثة بشرية على السودان نظرا لأنها المصب الاول للسد الإثيوبي ولن تنجح أي جهود لإيقاف خطر المياه المتدفقة

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