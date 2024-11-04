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موعد إعلان قرعة الحج السياحي وآخر وقت لإدخال جوازات السفر

05:08 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

جبل عرفات

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لإدخال الجوازات للراغبين في حجز رحلة الحج السياحي 2025 سيكون يوم 5 ديسمبر القادم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن إعلان قرعة الحج السياحي 1446 هـ - 2025 سيكون يوم 8 ديسمبر 2025.

وجاءت أسعار الحج 2025، جاءت كما يلي:

- 5 نجوم صف أول: 850 ألف جنيه.

- 5 نجوم صف ثاني: 520 ألف جنيه.

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه - فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة 225 ألف جنيه - السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، لو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

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