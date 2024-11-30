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بالصور.. تشييع جنازة المستشار جودت الملط من مسجد مصطفى محمود

08:34 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تشييع جنازة المستشار جودت الملط من مسجد مصطفى محمود
  • عرض 6 صورة
    تشييع جنازة المستشار جودت الملط من مسجد مصطفى محمود
  • عرض 6 صورة
    تشييع جنازة المستشار جودت الملط من مسجد مصطفى محمود
  • عرض 6 صورة
    تشييع جنازة المستشار جودت الملط من مسجد مصطفى محمود
  • عرض 6 صورة
    تشييع جنازة المستشار جودت الملط من مسجد مصطفى محمود
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شيعت بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، جنازة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.

وأعلن المستشار أحمد جودت الملط، نجل المستشار الراحل جودت الملط، أن الراحل سيُدفن في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات، ويقتصر العزاء على المقابر فقط.

وكان المستشار جودت الملط قد وافته المنية منذ قليل، تاركًا وراءه مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات، حيث شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وحقق خلالها العديد من الإنجازات البارزة في المجالين السياسي والرقابي.

جنازة جودت الملط الجهاز المركزي للمحاسبات مسجد مصطفى محمود
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