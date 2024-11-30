رئيس الوزراء عن سعر الصرف المرن: لن نكرر الأخطاء السابقة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة بشأن الاقتصاد.

جاء ذلك في إطار توضيحه لما أثير بشأن تصريحاته الخميس الماضي عن تحريك سعر الدولار وفق العرض والطلب.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب وذلك في إطار الحفاظ على نظام مصرفي مرن يتمتع بثقة عالمية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك ردود أفعال إيجابية من المستثمرين تجاه السياسات النقدية الحالية للحكومة.

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