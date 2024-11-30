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شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:01 ص السبت 30 نوفمبر 2024

أمطار ورياح وشبورة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، ابتداءً من اليوم السبت 30 نوفمبر الجاري وحتى الخميس المقبل 5 ديسمبر 2024.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وسيشهد طقس الأسبوع المقبل أجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع انتشار شبورة أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة أن طقس الفترة من الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل وحتى الخميس 5 من الشهر، أن يشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع انتشار رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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