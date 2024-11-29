إجراء عاجل من جامعة الأزهر بعد نشوب حريق بالمدينة الجامعية بأسيوط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، قبل قليل، المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، إثر نشوب حريق محدود بإحدى غرف مبني عمر بن الخطاب " جناح ج"، بعد ظهر الجمعة مباشرة، وقد تم السيطرة التامة على الحريق، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية والتأكد من عدم وجود أى إصابات للطلاب أو العاملين بالمدينة الجمعية.

وأكد فى رسالة طمأنينة إلى أولياء أمور وأسر الطلاب بأنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات بشرية وأنه ييتم توفير غرفة للطلاب الذين تم احتراق غرفتهم، كما طمأن رئيس الجامعة والنواب على حالة الطلاب ومتابعة الأمر لحظة بلحظة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

تحقيق فوري

كما وجه بالتحقيق الفوري فى الواقعة؛ للوقوف على الأسباب التي أدت لذلك، وشدد على ضرورة الالتزام بالمراجعة الدورية لجميع إجراءات الأمن والسلامة بجميع مدن الوجه القبلي، وذلك حرصا على سلامة الجميع.

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