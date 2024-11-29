حماية المستهلك يحصل على إعتماد المعامل المركزية للثروة السمكية

كتب- عمرو صالح:

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن توجيه جهوده نحو إنشاء المعامل المركزية للثروة السمكية، المختصة بالفحص الدورى لمشروعات الاستزراع السمكى المختلفة وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك لضمان أعلى جودة للمنتج السمكي.

وفي هذا السياق، نجح جهاز حماية وتنمية البحيرات في الحصول على اعتماد المعامل المركزية للثروة السمكية وحصولها على شهادة الجودة الخاصة بدقة نتائج بعض الاختبارات الميكروبيولوجية للأسماك، وبعض الاختبارات الكيميائية للمياه والأعلاف، وذلك وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

من جانبه، أشاد اللواء أ. ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بهذا النجاح ، الذي يعكس التزام الجهاز بتحقيق التميز البحثي والتطوير العلمي المستمر، حيث يأتي هذا الإنجاز متوافقًا مع دعم الدولة لكافة المؤسسات ، وتأكيدًا منها على أهمية وضع الاعتماد الدولي، والحصول على أيزو المعامل ضمن الأولويات، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمة البحثية بالجهاز، كما يسهم في استثمار إمكانات معامل الجهاز، على النحو الذي يضمن تطويع الأبحاث العلمية وتطبيقها عمليًا بما يخدم قطاع الثروة السمكية ، ويتماشى مع سياسة الدولة في دفع عجلة التنمية والتطوير، التزامًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمصايد السمكية ورؤية مصر 2030، إذ تعد القياسات والاختبارات المعيارية عنصرًا أساسيًّا لتحقيق هذه الأهداف، حيث تضمن دقة النتائج وموثوقيتها محليا وإقليميا ودوليًا.

وأشار فرحات إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة والتفاني في العمل من جميع العاملين بالجهاز، حيث تم تحقيق معايير الاعتماد واستيفاء المعايير المطلوبة في معامل الجهاز سواء معمل جودة المياه والتربة، أو معمل الميكروبيولوجي، أو معمل الأغذية والأعلاف، أو معمل الباراسيتولوجي.

قطاع الاستزراع السمكي

وقد تمت زيارة المراجعة والتقييم للمعامل المركزية خلال الفترة 24-25 سبتمبر 2024 ، كما أوصت اللجنة بمنح شهادة الجودة الخاصة بدقة نتائج الاختبارات وفقًا للمواصفات الدولية، في ضوء الخضوع لعدد 9 اختبارات تدعم قطاع الاستزراع السمكي ، حيث تمت المراجعة على كلا من معمل جودة المياه والتربة، وشملت الاختبارات فيه، اختبار الأس الهيدروجيني، واختبار التوصيل الكهربي اختبار ، واختبار الاكسجين الذائب ، وقياس نسبة الحديد، وقياس نسبة النحاس.

كما تضمنت معمل اختبارات الميكروبيولوجي الكشف عن بكتيريا الفيبريو في الأسماك، وفيما يخص معامل الأغذية والأعلاف فتمت به اختبارات قياس نسبة البروتين في الأعلاف، وقياس نسبة الدهون فيها، كما خضع معمل الباراسيتولوجي إلى اختبار الكشف عن الطفيليات في الأسماك.

يُذكر أن الاعتماد في هذا الاختبار بعد هو الأول على مستوى المعامل المعتمدة ، لما له من أهمية في تشخيص أمراض الأسماك والعلاج المبكر لها ، كما يدعم الاعتماد في رفع القيمة التنافسية لضمان كفاءة الاختبارات التي تتم بالمعمل ، وتقديم الخدمات الاستشارية والمعملية لقطاع الاستزراع السمكي وسلامة المنتج السمكي ، فضلًا عن تواجد المعمل ضمن زمرة المعامل المصرية الحاصلة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC التابع بدوره إلى مجلس التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC.

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