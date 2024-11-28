ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعالياته - (صور)

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن بدء فعاليات الدورة السابعة عشر الجديدة للملتقى، والتي تستمر حتى ٧ ديسمبر.

انطلاق سومبوزيوم الأقصر للتصوير

حيث يشارك في الملتقي مجموعة متميزة من التشكيليين في مصر والعالم .. وهم: عصام معروف، عبدالوهاب عبدالمحسن، أحمد عبدالفتاح، أدهم البدوى، أحمد يحيى البدوى، محمد صبرى بسطاوى، بانسية أحمد، دينا عبد النبى، هشام عبد العزيز، وعقيلة رياض، من مصر.

بالإضافة إلى 5 فنانين من الدول العربية: شهد الرز "سوريا"، جود الزوايده "الأردن"، طارق كمال الدين "السودان"، آمنة نصيرى "اليمن" وابتسام الصفار "قطر".

كما يشارك 10 فنانين أجانب، هم: برهان أحمدى "مقدونيا"، أبو بكر نكشيدى "موريشيوس"، جوستينا فارفاس "بولندا"، أولجا مولر "روسيا"، سفيلتلا رادولوفا "بلغاريا"، أداما بوى "السنغال"، فاهيدة حسنة نيمنبيغو "الجبل الأسود" جونا ديفدى "ألبانيا"، جو آن مورنينج "الولايات المتحدة الأمريكية" وهارش أغراوال "الهند".

يقام الملتقى بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

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