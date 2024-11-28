نشرة التوك شو| استثمارات قطرية في الساحل الشمالي.. والفتوى توضح حكم المراهنات

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

تأثيراتها خطيرة على الأشخاص.. أمين الفتوى بـ "الإفتاء" يكشف حكم تطبيقات المراهنات

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمراهنات، قد تكون صورًا حديثة للمسابقات والتسابق بين الأفراد، لكن الحكم الشرعي فيها يعتمد على طبيعة المشاركة والنتيجة التي تترتب عليها. للمزيد اضغط (هنا)

سفير مصر بإيطاليا يكشف تفاصيل عرض التماثيل الفرعونية بمتحف "تورينو"

كشف بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إقامة صالات عرض جديدة للمنحوتات الأثرية القديمة بمتحف الآثار الفرعونية في مدينة تورينو الإيطالية.

وبين سفير مصر في إيطاليا، أنه أقدم متحف في العالم مخصص بالكامل للثقافة المصرية القديم. للمزيد اضغط (هنا)

جماعة الإخوان ستظل إرهابية.. أحمد موسى يعلق على رفع أسماء من قوائم الإرهاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في عام 2016 تمت الموافقة على إصدار قانون الكيانات الإرهابية لمواجهة العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية. للمزيد اضغط (هنا)

ما الفرق بين القمار والمراهنة؟..أمين الفتوى يوضح

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفرق بين المقامرة والمراهنة يكمن في نوعية التنافس.

وأوضح أن المقامرة تتم بين طرفين أو أكثر يتسابقون على مكسب معين، وفي هذه الحالة يكون أحد الأطراف هو الخاسر الذي يفقد شيئًا ما، بينما الفائز يحصل على المكسب، وإذا كان التنافس ينطوي على أخذ مال من طرف آخر مقابل توقعات أو مخاطر غير مضمونة، فإن هذا يعتبر من المحرمات الشرعية. للمزيد اضغط (هنا)

مشاريع ضخمة.. متحدث الحكومة يكشف استثمارات قطر في الساحل الشمالي

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. للمزيد اضغط (هنا)