سفير مصر بإيطاليا يكشف تفاصيل عرض التماثيل الفرعونية بمتحف "تورينو"

كتبت -داليا الظنيني:

كشف بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إقامة صالات عرض جديدة للمنحوتات الأثرية القديمة بمتحف الآثار الفرعونية في مدينة تورينو الإيطالية، مبينا أنه أقدم متحف في العالم مخصص بالكامل للثقافة المصرية القديم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن متحف تورينو يعتبر من أكبر المتاحف في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، حيث تم تأسيسه عام 1824، حينها كانت المدينة عاصمة مملكة إيطاليا قبيل انتقالها إلى روما بعد اتحاد إيطاليا.

وتابع: المتحف يحظى بإقبال كبير، حيث تم تصميمه على أعلى مستوى بالتكنولوجيا الحديثة، كما أنه سجل دخول مليون زائر العام الماضى من مختلف الجنسيات.

وأوضح أن متحف تورينو يضم عددًا من القطع الأثرية المهمة، وأبرزها "الملك رمسيس الثاني، وكنوز مقبرة النبيل خع، وزوجته ميريت".

وأكد أن متحف تورينو يضم ما بين 30 إلى 35 ألف قطعة أثرية معروضة على مساحة تتجاوز آلاف الأمتار، موزّعة على 3 طوابق.

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