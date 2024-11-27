جماعة الإخوان ستظل إرهابية.. أحمد موسى يعلق على رفع أسماء من قوائم الإرهاب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في عام 2016 تمت الموافقة على إصدار قانون الكيانات الإرهابية لمواجهة العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنفيذ بين 300 و400 عملية إرهابية خلال 2015 بسبب الجماعات الإرهابية، معلقا: "جماعة الإخوان ستظل إرهابية".

وأوضح أن وجدي غنيم مجرم وإرهابي، معلقا: كان على الأقل موجود في 3 قوائم إرهابية، وحاليا على أكثر من قائمة".

هل قرار رفع العفو يعني عدم تنفيذ أحكام قضائية على الإخوان؟

وأكد أن جميع من صدرت ضدهم أحكام قضائية سيتم تنفيذها، معقبا: "لم تصدر قرارات بالعفو بل هو قرار بشأن رفع بعض الأسماء من قوائم الحظر".

وتابع قائلا: ماحدش كشف عورات الإخوان وتمويلاتهم، وماحدش يقدر يتكلم في مصر والعالم العربي أكثر مني عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية".

وأشار إلى أن هناك أسماء تم رفعها من قوائم الحظر ولم يكونوا تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: الرئيس السيسي ينفذ إرادة المصريين، مبينا أن الجيش المصري هو جيش الشعب وليس جيش النظام وفي ثورة 30 يونيو وقف القائد وانحاز لإرادة الشعب.

وأردف: "الرئيس السيسي لا يمكن أبدا أن يتخلى عن شعبه، فقد تحمل كل شيء من أجل الشعب".

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