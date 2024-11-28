"تنسيقية الأحزاب" تعقد ورشة حول تحديات الجامعات الخاصة والأهلية

القاهرة - أ ش أ

ذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وحدة التعليم والبحث العلمي التابعة للجنة التنمية البشرية عقدت أولى ورش عملها بعنوان "الجامعات الخاصة والأهلية - التحديات والتوقعات وتعزيز دورها في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة".

تفاصيل ورشة حول تحديات الجامعات الخاصة والأهلية

وأوضحت التنسيقية في بيان، أن الورشة ناقشت آليات التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

من جانبهم، قال المشاركون في الورشة إنه في الواقع الفعلي يبدو أن هناك 3 قطاعات كل منهم له سياسته المختلفة، كذلك أن بعض الجامعات الأهلية ليس لها تخصصات مختلفة عن الحكومية.

وأوصوا بتعديل تشريعي لقانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات في العملية التعليمية، والتوأمة مع جامعات خارجية للاستعانة بخبرات الآخرين، وكذلك ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي.

وأكدوا ضرورة توحيد المواد العلمية في الجامعات والكليات للتطبيق على مستوى الجمهورية، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، واستحداث البرامج والدراسات البينية، وكذلك ضرورة أن تكون البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية مناسبة لسوق العمل.

أدارت الورشة رغدة محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بحضور الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والنائبة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب.

وشارك في الورشة من التنسيقية، النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، و(محمد محرم، وأحمد سراج، وإيمان عبدالصمد، وبسمة سعيد، وهند رحومة، وغادة عفت، ومحمد عمار، ومحمد حمزة الدوي، ومصطفى أحمد مهدي، وكريم جمال، وأحمد أسامة، وسامي الزيات) أعضاء التنسيقية.

اقرأ أيضًا: