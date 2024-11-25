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اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الملتقى والمعرض الدولى للصناعة

07:30 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة.

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.

بالإضافة إلى قطاعات، صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدويـة.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المعرض الدولي للصناعة اتحاد الصناعات المصري مركز المنارة
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