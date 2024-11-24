أجواء باردة وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأثنين، حيث يسود طقس بارد ليلا في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى وجود أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

وتابعت: الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.