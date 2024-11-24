"تنسيقية الشباب" ترحب برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب

كتب- محمد نصار:

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار النيابة العامة برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم.

وقالت التنسيقية، في بيان قبل قليل، إن هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وأضافت التنسيقية، أنها سبق وأن طالبت في جلسات الحوار الوطني بمراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم.

وشددت على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كل أبناء الوطن.

وأشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذًا لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة.

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