تشغيل خط الرورو.. موعد مغادرة أول سفينة إلى إيطاليا

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة النقل بشكل رسمي في تشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، اعتبارًا من يوم 29 نوفمبر الجاري.

خط الرورو بين مصر وإيطاليا

يمتد خط الرورو لنقل البضائع والسلع بين مصر وإيطاليا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا الإيطالي.

ويدعم خط الرورو جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر مغادرة أول سفينة مصرية من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا الإيطالي يوم الجمعة المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري.

وفي هذا الإطار قدمت مصر مختلف الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت الآتي:

1- تخفيض رسوم المواني بنسبة 88%؜ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.

2- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار لكل شاحنة وارد و350 دولارًا لكل شاحنة صادر لتصبح 100 دولار أمريكي سواء للصادر أو الوارد.

3- توقيع الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة المواني - مذكرة للتعاون الجمركي - إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمة خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري).

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