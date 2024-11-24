وزير التموين يصل محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات

كتب - محمد سامي:

وصل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى محافظة الغربية في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمات والمنشآت التموينية التي تقدم خدماتها للمواطنين.

وكان في استقباله اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، إلى جانب الأستاذ أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.

أعرب اللواء أشرف الجندي عن ترحيبه بزيارة الدكتور شريف فاروق، مشيدًا بدور وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وأكد المحافظ أن الوزارة تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار بالسوق وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على حرص المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع الوزارة لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التموين، مشددًا على أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لدعم تحسين جودة الخدمات التموينية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مشيرًا إلى دور المحافظة البارز في دعم المنظومة التموينية.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع التركيز على تطوير مكاتب التموين والمجمعات الاستهلاكية وتعزيز دور شركات الجملة في ضمان توافر السلع للمواطنين.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على متابعة المشروعات والخدمات التي تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتوفير السلع الأساسية لهم بشكل مستدام.