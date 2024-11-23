"القومي للمرأة" يهنئ فريق مسار لفوزه ببرونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى فريق مسار لكرة القدم، بعد تتويجه ببرونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات لفوزه على فريق إيدو كوينز النيجيرى بركلات الترجيح، وترشيحه لجائزة أفضل فريق نسائي في ترشيحات الكاف لهذا العام.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن فخرها بتحقيق الفريق لهذا الإنجاز المهم في مشاركته الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات على حساب فرق كبار وهو ما يعكس دقة التخطيط والتنظيم وقدرة لاعبات الفريق على تحقيق البطولات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

كما أثنت رئيسة المجلس، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بترشيح فريق مسار لنيل لقب أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الإفريقية لعام 2024 في حفل جوائز كاف السنوي وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد القاري، معبرة عن فخرها بهذا القرار متمنية لهن المزيد من النجاحات.

يذكر أن فريق مسار "توت عنخ آمون سابقًا" تأهل لتصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات باعتباره بطل الدوري المصري للسيدات 2023-2024 واحتل المركز الثاني في التصفيات ليتأهل للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه برفقة الجيش الملكي المغربي الفريق المنظم للبطولة.