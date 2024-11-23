الأرصاد: انخفاض كبير في الحرارة وبرودة وأمطار بعد ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خاصة مع بداية حالة من التقلبات الجوية غدًا الأحد.

وأضافت "غانم"، أنه بداية من غد الأحد تتراجع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 21 إلى 22 درجة نهارا، والسواحل الشمالية 20 درجة، وشمال وجنوب الصعيد من 21 إلى 24 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الحرارة الصغرى تصل لـ 14 و16 درجة على أغلب الأنحاء".

وحذرت من الأجواء الباردة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي ومنها محافظات الصعيد.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية مما يزيد من الإحساس بالبرودة، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا في بعض المحافظات.

وأوضحت أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على الساعات الأولى من الصباح الباكر والليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة وجود فرص أمطار متفاوتة الشدة على محافظات السواحل الشمالية.

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