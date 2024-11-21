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نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

10:52 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على معظم الأنحاء وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

كما يشهد طقس الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة كالتالي:-

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