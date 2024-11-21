"مستقبل وطن" يثمن استجابة "البترول" لمطالبه بشأن تقسيط توصيل الغاز للمنازل

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كتب- عمرو صالح:

ثمن حزب مستقبل وطن الاستجابة السريعة من وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وقال الحزب، في بيان: استضافت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ونقل خلاله أعضاء الحزب وهيئته البرلمانية نبض المواطنين بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مما نتج عنه استجابة محمودة بصدور قرار من الوزارة بعودة نظام التقسيط كسابق عهده، دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

وأكد الحزب أن ذلك يعكس الحرص على على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى مواصلة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، واستمرار التواصل الفعال مع أعضاء الحكومة وتوظيف كل الأدوات التنظيمية للحزب لصالح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.

يأتي ذلك في إطار رؤية حزب مستقبل وطن بتنظيم سلسلة من الندوات مع أعضاء الحكومة، والحرص على مد جسور التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية.

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