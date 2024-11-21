الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة: حرارة منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قالت "الأرصاد"، إنه اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 24 نوفمبر 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد، بحسب بيانها، إنه يسود اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم



أوضحت "الهيئة"، أن طقس اليوم الخميس يشهد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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