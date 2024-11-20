محافظ الجيزة يتفقد مستشفى امبابة العام - صور

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية مساء اليوم الأربعاء لمتابعة سير العمل بمستشفى إمبابة العام؛ للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى، وتواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض خلال ورديات العمل المسائية.

تفاصيل تفقد محافظ الجيزة مستشفى إمبابة

وتابع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، موقف استقبال المرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ، حيث راجع مع مدير مديرية الصحة كشوف دخول الحالات، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدورية من قبل المديرية والإدارات الصحية؛ للتأكد من انتظام العمل بالمستشفى بصورة مستمرة، والإستعداد الدائم لأية حالات طوارئ لكون المستشفى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين من أهالي أحياء إمبابة والعجوزة والمنيرة الغربية ومحيطهم، إلى جانب الوافدين.

وحرص محافظ الجيزة، على تفقد قسم الحضانات ومراجعة كشوف الصيانة؛ للتأكد من عمل كافة الوحدات، موجهًا مدير مديرية الصحة بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية العمل بجميع الوحدات داخل القسم بأقصى كفاءة وتقليص مدد الصيانات وإصلاح الأعطال قدر الإمكان بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتفقد المحافظ، وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مشددًا على ضرورة توفير المسارات المباشرة لخروج المخلفات من الوحدة ونقلها من خلال وسائل النقل المخصصة لهذا الغرض إلي مواقع التخلص الآمن منها والمجهزة لذلك.

وشملت جولة المهندس عادل النجار، أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي والصيدلة والإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية والمطبخ المركزي لإعداد الوجبات والأغذية للمرضى.

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