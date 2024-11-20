يتم فصلهم عن النظاميين.. ضوابط الحج السياحي للهيئات 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن ضوابط حج الهيئات السياحي 1446 هـ - 2025، وذلك بعد اعتمادها الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج الجديد.

ضوابط حج الهيئات السياحي

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، ضوابط حج الهيئات السياحي 2025، كما يلي:

- تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الهيئات بجميع ضوابط الحج السياحي ووفقًا للبرامج المقررة بالبند ثالثا من هذه الضوابط علي أن تكون خدمات الطوافة لذات المستوى ولا يجوز التعاقد علي خلاف ذلك.

- مراجعة برامج حج الهيئات أسوة بالبرامج المنفذة من الشركات السياحية لحجاج السياحة على موقع خدمات الإدارة المركزية الشركات السياحة بنفس ذات الشروط والمواصفات والأسعار، ووفقا لما تقرره الإدارة المختصة في مرحلة المراجعة، مع قيام الشركة بتقديم تعهد يفصل حجاج السياحة عن حجاج الهيئات في السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المناسك بعرفات ومنى شريطة توفير مشرف من مشرق الشركة المنفذة أو خصمًا من حصة الهيئة المنفذ لها وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة في هذا الشأن.

- التزم شركة السياحة بتوريد المبالغ المقررة عن رسوم الحج المسددة عبر المسار الإلكتروني للحج عن الهيئة المتعاقدة معها، علي ان يكون ذلك شرطاً اساسياً لتنقية الحصة المخصصة له من حج الهيئات، مع الالتزام بالمواعيد التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً دون النظر للمواعيد المتفق عليها في التعاقد بين الشركة والهيئة.

- أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقاً وضوابط السكن المعتمد من الوزارة وفقا لكل مستوى.

- التزم الشركة السياحية بإيفاد مشرف مرافق المجموعة وفقا للضوابط المقررة بشأن عدد المشرفين المخصص لعدد الحجاج الوارد بهذه الضوابط ولا يتم الاعتماد على ممثل الجهة الوزارة الهيئة كم شرف للمجموعة، شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة خصما من حصة الهيئة المنفذ لها وبما يتفق والشروط المقررة بالضوابط المشرفين الصادرة في هذا الشأن.

- يحظر علي الشركات السياحية المنظمة لحج الهيئات أن تكون منظم تابع علي المسار الالكتروني، ويجب أن يتم فصل حجاج الهيئات بالمشاعر المقدسة بمركز خدمة ميدانية خاص غير مراكز الخدمة الميدانية المخصصة للشركات السياحة.

الإجراءات المطلوبة لتنفيذ حج الهيئات

- طلب الشركة موقع من الممثل القانوني للشركة ومختوم بختم الشركة.

- عقد الانتقال مع الهيئة مختوم بختم الشركة وختم الهيئة.

- صورة تخصيص التأشيرات من مجلس الوزراء للهيئة.

- كشف بأسماء الحجاج التابعين للهيئة مختوم بختم الهيئة.

- تعهدات من الشركة بشأن (الطوافة، ورفع العقود، وفصل الحجاج عن حج السياحة ).

- تعهد بفصل الحجاج النظاميين عن حجاج الهيئة في السكن والطوافة.

موعد تلقي طلبات الحج السياحي وإجراء القرعة العلنية

وجاء موعد تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

وتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

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