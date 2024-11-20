السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة العشرين بالبرازيل

كتب- محمد فتحي:

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بريو دي جانيرو في البرازيل.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت يومي 18-19 نوفمبر الجاري.

وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.