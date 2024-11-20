الثقافة تحتفل بتخريج 4 دفعات من مدرسة الإنشاد الديني غدًا

كتب - محمد شاكر:

تحتفل وزارة الثقافة المصرية، عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية - برئاسة المعماري حمدي السطوحي - بتخريج أربع دفعات من مدرسة الإنشاد الديني، تحت إشراف الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين.

ويُقام الحفل في السابعة مساء غدٍ الخميس، الموافق 21 نوفمبر، على مسرح السامر بمدينة الإعلام في العجوزة.

"التهامي" مؤسس مدرسة الإنشاد الديني

جدير بالذكر أن مدرسة الإنشاد الديني أُسِّست على يد الشيخ محمود التهامي عام 2014، وذلك عقب تأسيس نقابة الإنشاد الديني.

تستهدف المدرسة الحفاظ على فن التواشيح والابتهالات وصونه، بالإضافة إلى صقل مواهب المُنشدين بشكل علمي، من خلال دراسة المقامات الموسيقية وعلاقتها بفن التواشيح والابتهالات.

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