حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار وشبورة على هذه المناطق

وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب الشعب والتعاون لخدمة المواطن

كتب- محمد عاطف:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، على مختلف أنحاء البلاد، إذ من المنتظر أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وخلال ساعات النهار فيكون الطقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا، كما تتساقط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تنتشر الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا على جميع مدن وأنحاء الجمهورية:

القاهرة.. العظمى 25 الصغرى 17.

العاصمة الإدارية.. العظمى 26 الصغرى 15.

6 أكتوبر.. العظمى 26 الصغرى 15.

بنها.. العظمى 24 الصغرى 17.

الإسكندرية.. العظمى 23 الصغرى 15.

العلمين.. العظمى 22 الصغرى 15.

مطروح.. العظمى 22 الصغرى 13.

دمياط.. العظمى 23 الصغرى 18.

الغردقة: العظمى 28 الصغرى 17.

مرسى علم: العظمى 27 الصغرى 18.

المنصورة.. العظمى 23 الصغرى 16.

الزقازيق.. العظمى 25 الصغرى 16.

بورسعيد: العظمى 24 الصغرى 17.

الإسماعيلية: العظمى 26 الصغرى 16.

السويس: العظمى 25 الصغرى 14.

العريش: العظمى 24 الصغرى 13.

رفح: العظمى 23 الصغرى 13.

كاترين: العظمى 19 الصغرى 7.

الفيوم: العظمى 24 الصغرى 14.

بني سويف: العظمى 25 الصغرى 13.

المنيا: العظمى 25 الصغرى 12.

أسيوط: العظمى 26 الصغرى 11.

سوهاج: العظمى 27 الصغرى 13.

قنا: العظمى 27 الصغرى 14.

الأقصر: العظمى 27 الصغرى 14.

أسوان: العظمى 27 الصغرى 15.

الوادي الجديد: العظمى 27 الصغرى 11.