قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير؟

كتب- عمرو صالح:

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال الأيام الماضي عن موقف التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه حيث ذكرت المادة (١٩) على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد

نصت المادة 20 على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

وقف الدعم النقدي عن المستفيد

وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.

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